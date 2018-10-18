Сьогодні помер лідер популярного українського гурту Ненсі Сергій Бондаренко.

– Сергій Бондаренко помер о 04.04 ранку, – повідомив його батько Анатолій Бондаренко.

Про причини смерті соліста групи поки не повідомляють, але відзначають, що вона не пов’язана з нещасним випадком.

Група Неенсі була створено у 1992 році Анатолієм Бондаренком. Колектив прославився завдяки пісні Дым сигарет с ментолом.

Сергій Бондаренко став фронтменом групи у 2000-х роках. Відомо, що в грудні 2018 року у Ненсі був запланований концерт у київському Палаці спорту з новим шоу.

Читайте: Померла Монсеррат Кабальє

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві померла українська відома акторка Ніла Крюкова.

Фото: Сергій Бондаренко.