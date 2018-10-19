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Білявка Потап і погоня в кукурудзі – Mozgi представили кліп

Гурт Mozgi презентував кліп на пісню Полюбэ.

Гурт Mozgi представив кліп на композицію Полюбэ. Режисером відео став Леонід Колосовський.

У новому психоделічному кліпі Потап постає білявкою у червоній сукні.

Ед у спідньому в образі Майлі Сайрус літає на величезній кулі, а Дядя Вадя – на килимі-самольоті.

Читайте: Peligroso: Настя Каменських презентувала кліп і пісню іспанською

Шанувальники побачать музичний калейдоскоп Потапів і Позитивів, погоню в кукурудзі, дідуся Позитива і навіть МOZGI-матрьошку.

До речі, у відео також знявся син Потапа Андрій.

До речі, нова пісня Потапа та Олега Винника стала саундтреком до української комедії Скажене весілля.

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