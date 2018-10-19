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Despacito отримала 7 титулів Книги рекордів Гіннеса

Пісня Despacito пуерторіканських музикантів Луїса Фонсі та Дедді Янкі завоювала сім титулів у Книзі рекордів Гіннеса.

Пісня Despacito Луїса Фонсі та Дедді Янкі отримала сім титулів у Книзі рекордів Гіннеса. Офіційне вручення сертифікатів пройшло в Майамі.

Композиція стала рекордсменом у номінаціях:

  • Найбільш прослуховувана пісня у світі
  • Перше відео, яке набрало на YouTube більше 5 млрд переглядів
  • Відео, що найбільше проглядається в інтернеті
  • Пісня, що протрималася в Billboard Hot Latin Songs рекордну кількість тижнів
  • 17 тижнів поспіль перше місце в Billboard Hot 100
  • Найбільш вподобане відео користувачам мережі
  • Пісня, виконана дуетом, із найбільшою кількістю переглядів

 

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Публикация от Luis Fonsi (@luisfonsi)

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Сам Луїс Фонсі зауважив, що для нього велика честь бути частиною сім’ї Книги рекордів Гіннесса.

Отримані сертифікати він збирається повісити над ліжком і щодня милуватися ними.

– Моя мама буде мною пишатися, – додав артист.

Раніше у Британії назвали три найпопулярніші альбоми за всю історію рок-музики.

Фото: luisfonsi/Instagram

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