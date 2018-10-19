Пісня Despacito пуерторіканських музикантів Луїса Фонсі та Дедді Янкі завоювала сім титулів у Книзі рекордів Гіннеса.
Пісня Despacito Луїса Фонсі та Дедді Янкі отримала сім титулів у Книзі рекордів Гіннеса. Офіційне вручення сертифікатів пройшло в Майамі.
Композиція стала рекордсменом у номінаціях:
- Найбільш прослуховувана пісня у світі
- Перше відео, яке набрало на YouTube більше 5 млрд переглядів
- Відео, що найбільше проглядається в інтернеті
- Пісня, що протрималася в Billboard Hot Latin Songs рекордну кількість тижнів
- 17 тижнів поспіль перше місце в Billboard Hot 100
- Найбільш вподобане відео користувачам мережі
- Пісня, виконана дуетом, із найбільшою кількістю переглядів
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Сам Луїс Фонсі зауважив, що для нього велика честь бути частиною сім’ї Книги рекордів Гіннесса.
Отримані сертифікати він збирається повісити над ліжком і щодня милуватися ними.
– Моя мама буде мною пишатися, – додав артист.
Раніше у Британії назвали три найпопулярніші альбоми за всю історію рок-музики.
Фото: luisfonsi/Instagram