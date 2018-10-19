18 жовтня на телеканалі ICTV в прямому ефірі змагалася десятка фіналістів проекту Нові лідери.

У третій серії нового телепроекту Нові лідери на телеканалі ICTV його учасникам протягом тижня довелося вирішувати проблеми жителів села Іванківці Житомирської області.

Лідерів розділили на дві команди – синя та жовта.

Вони мали виконати кілька завдань: врятувати від закриття місцеву школу, вирішити конкретні соціальні проблеми та влаштувати свято для селян.

Боротьба була запеклою. Найбільше суперечки точилися навколо методів у вирішенні проблем. Аби завоювати довіру людей, лідери залучали нардепів і навіть привезли у село мобільні шпиталі, які мають бути в цей час на Донбасі.

З самого початку відчувалося лідерство жовтих, які застосували більш системний підхід, але переможця мала обрати громада села Іванківці.

Конфлікт інтересів

Продюсери проекту Нові лідери були проти присутності у фінальній десятці однієї людини. Це Ірина Заславець – журналістка телеканалу СТБ, який спільно з Новим каналом та ICTV входить до холдингу StarLightMedia.

Проте більшість з відбіркового комітету (утрималися лише двоє) підтримали це рішення і сказали, що тут немає конфлікту інтересів. І одна з причин – телеканал СТБ не мав впливу на те, що відбувалося у студії проекту.

– Ми дуже уважно слідкували навіть за часом, яким була забезпечена пані Заславець в рамках перших двох ефірів, – заявила Ольга Айвазовська, координатор громадської мережі ОПОРА.

Вибори у Іванківцях

Результат голосування виявився неочікуваний: за жовту команду проголосували лише 28%, а синю команду підтримали 72% жителів села Іванківці.

Це означає, що члени синої команди у повному складі продовжують участь у проекті, а з жовтої команди має піти один лідер.

Учасники жовтої команди визначили двох претендентів на вибуття – це Ростислав Зауральський і Максим Бородін.

А глядачі шляхом СМС-голосування вирішили, що проект Нові лідери залишає Ростислав Зауральський. За нього проголосували трохи більше 49% глядачів. Максим Бородін продовжить боротьбу за мільйон гривень!

Ростислав Зауральський

Дивіться також повний випуск третьої серії телепроекту Нові лідери.