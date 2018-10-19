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Shots Awards 2018: український продакшн-сервіс названо найкращим у світі

Українська студія Radioaktive Film перемогла у номінації Production Service Company Of The Year за версією міжнародної премії Shots Awards 2018.

Тобто українську компанію визнали найкращим продакшн-сервісом у світі, про що повідомляється на сторінці Radioaktive Film у Facebook.

Церемонія нагородження переможців відбулася 18 жовтня у Лондоні.

Shots Awards – це щорічна премія в галузі креативних індустрій. За звання найкращого продакшну разом з українською командою змагалися також іспанська студія Twentyfour seven, південноафриканська Moonlighting Film Production і шотландська LS Productions.

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Нагадаємо, Radioaktive Film відома рекламою Apple, яку знімали в Києві. На її рахунку кліпи для музичних гуртів MØ, Hurts і Coldplay.

Фото: скрін відео Radioaktive Film 

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