Українська студія Radioaktive Film перемогла у номінації Production Service Company Of The Year за версією міжнародної премії Shots Awards 2018.

Тобто українську компанію визнали найкращим продакшн-сервісом у світі, про що повідомляється на сторінці Radioaktive Film у Facebook.

Церемонія нагородження переможців відбулася 18 жовтня у Лондоні.

Shots Awards – це щорічна премія в галузі креативних індустрій. За звання найкращого продакшну разом з українською командою змагалися також іспанська студія Twentyfour seven, південноафриканська Moonlighting Film Production і шотландська LS Productions.

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Нагадаємо, Radioaktive Film відома рекламою Apple, яку знімали в Києві. На її рахунку кліпи для музичних гуртів MØ, Hurts і Coldplay.

Фото: скрін відео Radioaktive Film