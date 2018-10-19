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Це було несподівано! Названа причина смерті соліста Ненсі

Сергій Бондаренко, який був солістом культової групи Ненсі помер через хворобу, яка раптово розвинулася.

Про це повідомив гітарист групи Олексій Циплаков. Бондаренко був 31 рік. Він помер у клініці, передає МК.

– У лікарні помер. Це було несподівано дуже, – сказав музикант.

Раніше у прес-службі колективу Ненсі заявляли, що його загибель не пов’язана з нещасним випадком.

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Нагадаємо, що Сергій Бондаренко помер вчора о 04.04 ранку.

ФОТО: Анатолий Бондаренко/Facebook

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