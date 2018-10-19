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У В’ячеслава Добриніна стався інсульт

Російський співак і композитор В’ячеслав Добринін переніс інсульт. Він у лікарні у важкому стані.

72-річний російський композитор і співак В’ячеслав Добринін екстрено госпіталізований у Москві через інсульт.

Він перебуває у важкому стані в лікарні. Ліва частина тіла Добриніна практично паралізована, пише Telegram-канал Мутко против.

Читайте: Як уникнути інсульту і хто в групі ризику

Інформацію про госпіталізацію підтвердив директор Добриніна Сергій Карпов.

– Йому вже 72 роки, все можливо. Сподіваємося, що з ним все буде добре. Зараз всі подробиці уточнюються, – додав він.

Раніше стало відомо про смерть соліста Ненсі Сергія Бондаренка.

Фото: Viacheslav Dyachkov/Dreamstime

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