Російський співак і композитор В’ячеслав Добринін переніс інсульт. Він у лікарні у важкому стані.
72-річний російський композитор і співак В’ячеслав Добринін екстрено госпіталізований у Москві через інсульт.
Він перебуває у важкому стані в лікарні. Ліва частина тіла Добриніна практично паралізована, пише Telegram-канал Мутко против.
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Інформацію про госпіталізацію підтвердив директор Добриніна Сергій Карпов.
– Йому вже 72 роки, все можливо. Сподіваємося, що з ним все буде добре. Зараз всі подробиці уточнюються, – додав він.
Раніше стало відомо про смерть соліста Ненсі Сергія Бондаренка.
Фото: Viacheslav Dyachkov/Dreamstime
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