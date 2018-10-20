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Прощання з Мариною Поплавською – дата і місце

Похорон Марини Поплавської відбудеться на Корбутовському кладовищі в Житомирі.

Прощання з актрисою Дизель Шоу Мариною Поплавською відбудеться в неділю, 21 жовтня, в Києві з 11.00 до 13.00 в приміщенні МЦКМ Жовтневий Палац, повідомляє прес-служба Дизель Студіо.

Крім того, в понеділок, 22 жовтня, о 10.30 відбудеться прощання з актрисою в Житомирі – в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. Потім пройде відспівування в Кафедральному Соборі Святої Софії. У цей же день актриса буде похована на Корбутовському кладовищі на Центральній Алеї.

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Нагадаємо, Марина Поплавська загинула в ДТП на автотрасі Київ-Чоп.

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