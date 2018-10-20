Зірка Дизель Шоу Марина Поплавська сьогодні загинула у ДТП під Києвом. Факти ICTV висловлюють щирі співчуття рідним і близькими, і в пам’ять про актрису пропонують подивитися найяскравіші виступи Марини.

Марина Поплавська була не тільки актрисою, членом команди КВК Дівчата з Житомира, учителем у школі, співачкою, але і просто чарівною жінкою з величезним почуттям гумору.

Вона поєднувала роботу на телебаченні з викладанням літератури в одній з житомирських шкіл.

Народилася майбутня знаменитість у 1972 році. З раннього віку мріяла стати вчителькою і працювати з дітьми, тому після школи поступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Свої таланти актриси проявила у відомій команді КВК Дівчата з Житомира. Отримала Великий КіВіН на Міжнародному фестивалі Голосящий КіВіН у 2011 році.

Головний життєвий девіз Марини Поплавської:

– Артистом і народжуються, і стають, і, спробувавши раз, залишаються назавжди. Я про це багато знаю, оскільки у мене немає спеціальної освіти. Вчуся і росту над собою постійно. Ні на що не проміняю сцену, любов шанувальників, оплески і ролі на сцені у Дизель Шоу та скетч-комі На трьох.

Дизель Шоу зіграло велике значення в біографії Марини Поплавської. Саме тут вона повністю розкрила свій талант актриси і співачки.

Особливою популярністю користуються її дуети з Вікторією Булітко, а також ролі невгамовної єврейської мами і тещі. Але справжній шквал оплесків вона зривала у дуеті з Євгеном Сморигіним – у ролі владної дружина.

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Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула сьогодні вранці у ДТП під Києвом. За даними поліції, водій автобуса, в якому їхала Поплавська з іншими акторами, не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажівкою МАЗ.