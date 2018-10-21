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Освіжувач-ялинка за $275. Balenciaga звинуватили у плагіаті

Дім моди Balenciaga звинуватили в плагіаті брелків, які повторюють автомобільні освіжувачі повітря Little Trees, більш відомі як “ялинка”.

Американська компанія Car-Freshner подала до суду позов про плагіат проти модного будинку Balenciaga, пише The Fashion Law.

Balenciaga випустила брелоки, що практично повністю повторюють продукцію Car-Freshner – освіжувачі повітря Little Trees, так звані “ялинки”.

Товарний знак Little Trees був зареєстрований у 1952 році. Balenciaga ніколи не питала дозволу на його використання.

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Тепер компанія вимагає від модного дому відраховувати частину прибутку з продажу кожного брелка.

Для порівняння, упаковка освіжувача повітря коштує близько $3, у той час як брелок від Balenciaga обійдеться у $275.

 

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Ми вже писали про те, як Крістіан Лубутен виграв суд ЄС у справі про знамениті червоні підошви жіночого взуття на високих підборах.

Фото: Lakhesis/Dreamstime

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