Дім моди Balenciaga звинуватили в плагіаті брелків, які повторюють автомобільні освіжувачі повітря Little Trees, більш відомі як “ялинка”.

Американська компанія Car-Freshner подала до суду позов про плагіат проти модного будинку Balenciaga, пише The Fashion Law.

Balenciaga випустила брелоки, що практично повністю повторюють продукцію Car-Freshner – освіжувачі повітря Little Trees, так звані “ялинки”.

Товарний знак Little Trees був зареєстрований у 1952 році. Balenciaga ніколи не питала дозволу на його використання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 까메언니 (@ggame_unni) 16 Окт 2018 в 4:48 PDT

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Тепер компанія вимагає від модного дому відраховувати частину прибутку з продажу кожного брелка.

Для порівняння, упаковка освіжувача повітря коштує близько $3, у той час як брелок від Balenciaga обійдеться у $275.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iPhone Select  (@iphone__select) 20 Окт 2018 в 6:12 PDT

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Фото: Lakhesis/Dreamstime