У ДТП на Київщині 6 акторів Дизель Шоу отримали різні переломи, вивихи й забої.

У страшній ДТП на Київщині, в якій загинула зірка Дизель Шоу Марина Поплавська, постраждали ще 6 акторів.

Вони отримали різні переломи, вивихи й забої. Про це повідомляється на сторінці Дизель Студіо в Facebook.

На сьогоднішній день стало відомо, що:

1. У Жені Гашенка два переломи пальців ніг;

2. У Максима Неліпи переломи двох ребер і пальця ноги;

3. У Олександра Бережка два переломи на нозі;

4. У Євгена Сморигіна вивих пальця, розрив зв’язок і компресійний перелом хребця;

5. Олегу Іваниці зашивали язик;

6. Вікторія Булітко отримала множинні забої.

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Нагадаємо, в Києві пройшла церемонія прощання з Мариною Поплавською. Сьогодні, 22 жовтня, з актрисою попрощаються в Житомирі.