Ісландський спортсмен і актор Хафтор Бьернссон, більш відомий як Гора – права рука Серсеї Ланністер з серіалу Гра престолів, одружився на молодій моделі.

Актор Хафтор Бьернссон женився на Instagram-моделі Келсі Хенсон.

– З великим задоволенням тепер я називаю Келсі Морган Хенсон своєю дружиною! Я готовий захищати цю красуню незважаючи ні на що, що б не сталося в нашому житті!, – написав “Гора” в Instagram.

















Двометровий силач з Гри престолів одружився на мініатюрній моделі / 9 фотографий

До слова, зростання Хавтора – 206 см. Він багаторазовий призер змагань за звання Найсильніша людина планети.

Завдяки своїй силі і зростання, Бьернссон отримав роль силача в одному з найпопулярніших серіалів Гра престолів.

Нагадаємо, в замки Гри престолів пустять туристів.

Фото: Скрін з серіалу Гра престолів, @thorbjornsson/Instagram