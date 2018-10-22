PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Двометровий силач з Гри престолів одружився на мініатюрній моделі/

Двометровий силач з Гри престолів одружився на мініатюрній моделі

Ісландський спортсмен і актор Хафтор Бьернссон, більш відомий як Гора – права рука Серсеї Ланністер з серіалу Гра престолів, одружився на молодій моделі.

Актор Хафтор Бьернссон женився на Instagram-моделі Келсі Хенсон.

– З великим задоволенням тепер я називаю Келсі Морган Хенсон своєю дружиною! Я готовий захищати цю красуню незважаючи ні на що, що б не сталося в нашому житті!, – написав “Гора” в Instagram.

image image image image image image image image image
Двометровий силач з Гри престолів одружився на мініатюрній моделі / 9 фотографий

До слова, зростання Хавтора – 206 см. Він багаторазовий призер змагань за звання Найсильніша людина планети.

Завдяки своїй силі і зростання, Бьернссон отримав роль силача в одному з найпопулярніших серіалів Гра престолів.

Читайте: Гра престолів 8: творці розсекретили фінал Johnnie Walker і HBO випустили віскі для фанатів Гри престолів У Грі престолів з'являться нові персонажі - ЗМІ

Нагадаємо, в замки Гри престолів пустять туристів.

Фото: Скрін з серіалу Гра престолів, @thorbjornsson/Instagram

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Прокляття Ла Йорони
Прокляття Ла Йорони: перший трейлер фільму жахів Джеймса Вана
Кінофестиваль Люм’єр: у чому унікальність та які фільми показують
Помер соліст гурту Ненсі Сергій Бондаренко
Сергій Притула секс-тренер? Трейлер комедії Секс і нічого особистого
винник
Як українські зірки відвоювали аудиторію у російських гастролерів
Аладдін
Аладдін – перший трейлер фільму за класикою Disney
Рецензія на фільм Позивний Бандерас: коли ворог серед нас
Хеллбой
Новий Хеллбой стане фільмом жахів
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка