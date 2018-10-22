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Персона нон грата: російському актору Ярмольнику заборонили в’їзд в Україну

Міністерство культури України внесло в список осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України російського актора Леоніда Ярмольника.

Про це свідчить інформація на сайті Мінкульту.

Читайте: Скандальному британському політику заборонили в’їзд в Україну (ДОКУМЕНТ)

22 жовтня до списку окрім Ярмольника внесли російську акторку Ірину Алфьорову.

Раніше Факти ICTV писали, що російського актора Дмитра Бедеріна не пропустили на територію України. Його затримали в аеропорту Бориспіль.

Фотоyarmolnikcom

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