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Прокляття Ла Йорони: перший трейлер фільму жахів Джеймса Вана

Компанія Warner Bros. представила перший трейлер фільму жахів Прокляття Ла Йорони.

Прокляття Ла Йорони

Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала в Youtube перший трейлер фільму жахів Прокляття Ла Йорони, продюсером якого виступив Джеймс Ван.

Фільм розповість про соціальну працівницю Ганну Гарсіа, яка розслідує загадкове зникнення дітей.

Під час розслідування вона стикається з надприродним явищем – демоном Ла Йорона.

Читайте: Аладдін – перший трейлер фільму за класикою Disney

Джеймс Ван відомий по роботі над великою кількістю хітових фільмів жахів, серед яких Пила, Астрал, Закляття.

До слова, третя частина фільму жахів Аннабель вийде в липні 2019 року і стане спін-офом франшизи Закляття.

Фото: Warner Bros. Pictures Ukraine (Скріншот)

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine

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