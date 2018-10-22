Компанія Warner Bros. представила перший трейлер фільму жахів Прокляття Ла Йорони.
Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала в Youtube перший трейлер фільму жахів Прокляття Ла Йорони, продюсером якого виступив Джеймс Ван.
Фільм розповість про соціальну працівницю Ганну Гарсіа, яка розслідує загадкове зникнення дітей.
Під час розслідування вона стикається з надприродним явищем – демоном Ла Йорона.
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Джеймс Ван відомий по роботі над великою кількістю хітових фільмів жахів, серед яких Пила, Астрал, Закляття.
До слова, третя частина фільму жахів Аннабель вийде в липні 2019 року і стане спін-офом франшизи Закляття.
Фото: Warner Bros. Pictures Ukraine (Скріншот)
Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine
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