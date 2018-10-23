Актор Дизель Шоу, який знаходиться зараз в лікарні після трагічної ДТП, звернувся до всіх з вдячністю і розповів про Марину Поплавську.

Єгор Крутоголов звернувся до всіх, подякувавши за слова підтримки і добрі слова Марині Поплавській.

– Дуже сподіваюся, що вона бачила скільком людям вона дорога і наскільки велика народна любов до неї, – пише Єгор.

За його словами, Марина Поплавська жила за принципом “не роби зла”, тому біль втрати настільки сильний і відповіді на питання “за що?” просто немає.

– Я впевнений, що за все своє яскраве, насичене життя вона не зробила діяння, за яке могла б послідувати така гірка розплата. Якщо забирають таких як вона, то про жодну справедливість не може бути й мови.

Вона була нашою ненькою, нашої квочечкою, яка переживала за всіх і кожного набагато більше, ніж за себе. Вона і сиділа поруч з водієм завжди, щоб не давати йому заснути, щоб уберегти нас усіх… Можливо, у той жахливий ранок, який у нас всіх тепер стоїть у мозку на повторі, вона прийняла весь удар на себе, щоб ми жили. Спасибі, Марино, дякую, матусе…

Наші тріщинки і розриви заживуть, ми відновимося і не зупинимося, щоб їй там було смішно, – додав актор.

Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула в ДТП під Києвом вранці 20 жовтня.

Водій автобуса з акторами Дизель Шоу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.