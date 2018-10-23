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Netflix позичить $2 млрд на нові серіали

Компанія Netflix планує залучити близько $2 млрд вкладів.

Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix планує залучити близько $2 млрд вкладів цього року, які витратять на виробництво нового контенту, повідомляє Reuters.

– Цей крок спрямований на фінансування основної діяльності, в тому числі покупку, виробництво і розробку контенту, можливі поглинання і стратегічні транзакції, – йдеться у повідомленні.

У квітні 2018 року компанія вже залучала $1,9 млрд за рахунок розміщення бондів. Витрати Netflix на контент цього року досягли $8 млрд.

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До слова, Netflix опублікував трейлер останнього сезону серіалу Картковий будиночок.

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