Канадський репер Drake побив рекорд легендарного гурту The Beatles в рейтингу Billboard Hot 100.

12 композицій Drake протягом 2018 року потрапили до першої десятки рейтингу Billboard.

Таким чином музикант побив рекорд британської групи The Beatles, яка в 1964 році 11 разів потрапляла в топ-10 цього чарту.

Так, Drake встановив рекорд завдяки композиції Mia, яку записав спільно з пуерторіканським музикантом Bad Bunny.

Протягом року хіти Дрейка тричі очолювали цей рейтинг. У лютому він лідирував у чарті з композицією God’s Plan, у квітні – з Nice for What і в липні – з In My Feelings.

Читайте: Despacito отримала 7 титулів Книги рекордів Гіннеса

Крім того, до першої десятки Billboard у 2018 році пробивалися його пісні Diplomatic Immunity (сьоме місце), Look Alive (п’яте місце), Walk It Talk It (десяте місце), Yes Indeed (шосте місце), Nonstop (друге місце), I ‘m Upset (сьоме місце), Emotionless (восьме місце), Do not Matter to Me (дев’яте місце) і вищезгаданий хіт MIA, який зайняв п’яту сходинку.

Сім з цих композицій увійшли до альбому Дрейка Scorpion, реліз якого відбувся 29 червня.

Таким чином репер побив ще один рекорд британців Тhe Beatles, у яких було тільки п’ять пісень з одного альбому в першій десятці Billboard.

Цей рекорд також утримувався з 1964 року.

Нагадаємо, як Drake роздав $1 млн жителям Майамі в кліпі God’s Plan.