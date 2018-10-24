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Disney перезапускає Піратів Карибського моря

Студія Disney веде переговори щодо перезапуску серії фільмів Пірати Карибського моря.

Зйомки

Студія Disney веде переговори з Реттом Різом та Полом Верником, яким пропонують написати сценарій для перезапуску серії Пірати Карибського моря, повідомляє Deadline.

Різ і Верник відомі по роботі над фільмами Дедпул, Зомбіленд і Живе.

Крім того, продюсер Джеррі Брукхаймер продовжить свою роботу над франшизою. А ось Джонні Депп, швидше за все, не братиме участь у новій серії фільмів.

Читайте: Том і Джеррі повертаються: вийде повнометражна версія мультфільму

До слова, компанія Disney опублікувала перший трейлер фільму Аладдін.

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