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Imagine Dragons потрапили у світ інтернету – новий кліп гурту

Популярна американська група Imagine Dragons презентувала кліп на пісню Zero.

Відео опублікували на офіційному каналі групи на YouTube.

Варто відзначити, що пісня стала саундтреком до нового діснеївського мультфільму Ральф проти інтернету. Тому в кліп увійшли кадри з картини. У ролику учасники групи також потрапляють у світ інтернету через ігрові автомати.

Читайте: У корсеті і в образі блондинки: Каменських представила кліп на пісню Lomala

Zero стала синглом з нового альбому Imagine Dragons Origins, реліз якого запланований на 9 листопада.

Режисером відео виступив Дейв Майерс (Тревіс Скотт, Дрейк і Кендрік Ламар. – Ред.).

Раніше Факти ICTV писали, що американська співачка LP випустила новий кліп на пісню Recovery.

Фото: imaginedragons

Відео: ImagineDragons

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