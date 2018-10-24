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Найбагатші актори на ТВ – рейтинг Forbes

Перші чотири рядки у списку найбільш високооплачуваних акторів телебачення за версією Forbes зайняли актори телесеріалу Теорія великого вибуху.

Джим Парсонс

На сайті Forbes повідомляється, що на першому місці, з доходом $26,5 млн, розташувався Джим Парсонс, що виконує роль Шелдона Купера.

При цьому Парсонс зберігає лідерство у списку вже чотири роки поспіль.

Далі за списком: Джонні Галекі ($25 млн), Саймон Хелберг і Кунал Найяр (по $23,5 млн).

На п’ятому місці, з доходом $19 млн, розташувався Марк Хермон – виконавець головної ролі в телесеріалі Морська поліція: Спецвідділ.

Далі – актори з фільму Американська сімейка – Ед О’Ніл, Ерік Стоунстріт, Джессі Тайлер Фергюсон і Тай Баррелл.

Замикає десятку Ендрю Лінкольн, який зіграв у Ходячих мерцях.

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Нагадаємо, рейтинг найбільш високооплачуваних акторів 2017очолив Марк Уолберг. Друге місце було у Дуейна “Скелі” Джонсона, а на третю позицію зійшов Він Дізель.

Фото: therealjimparsons

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