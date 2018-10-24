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Обструкція нирки: Лободу терміново прооперували

Обструкція нирки – з таким діагнозом Світлану Лободу терміново прооперовали в одній з клінік Москви.

Світлана Лобода

Світлані Лободі зробили операцію з видалення каменя з нирки, розповіла телеканалу Рен ТВ піар-менеджер співачки Дарина Бурлакова.

За її словами, зараз артистка приходить до тями після наркозу.

Бурлакова додала, що раніше співачка виписалася з однієї клініки і поїхала в іншу.

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– Світлана поїхала до лікаря, якому довіряє, – розповіла вона.

Обструкція нирки – це коли, простіше кажучи, камені “заворушилися”. Іноді такий напад купірується і швидко проходить після терапевтичних процедур.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про госпіталізацію Лободи в одну з клінік Москви з сильними болями в животі, напад стався під час репетиції концерту.

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