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Ольга Абрамова: чим займається нова дружина Шнурова

Сьогодні стало відомо, що фронтмен популярної групи Ленінград Сергій Шнуров одружився з Ольгою Абрамової, молодшую за нього на 18 років.

Російські ЗМІ писали, що церемонія одруження проходила в особливsq ​​секретності в Санкт-Петербурзі.

45-річний Сергій Шнуров і 27-річна Ольга Абрамова просто розписалися без урочистих промов. До Палацу одружень вони зайшли через чорний вхід і вийшли звідти через 5 хвилин.

Ольга Абрамова народилася 1 січня 1991 року в Єкатеринбурзі в родині успішного бізнесмена. У 14 років дівчина переїхала в Москву.

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Закінчила з червоним дипломом МГУ, вчила теорію мистецтв у лондонському Рістісе. Після навчання вирішила не працювати, жила на Рубльовці, вважала за краще проводити час на світських вечірках і в подорожах.

Перші чутки про роман Шнурова й Абрамової з’явилися ще в 2018 році, дівчину стали помічати в його товаристві.

Нагадаємо, у травні 2018 року Сергій Шнуров оголосив про розставання зі своєю дружиною Матильдою Шнуровою.

Фото: shnurovs 

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