PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Різкий біль і втрата свідомості: Лобода госпіталізована в Москві/

Різкий біль і втрата свідомості: Лобода госпіталізована в Москві

Українську співачку Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві.

Світлана Лобода госпіталізувана через підозри на обструкцію нирки, повідомляє Комсомольская правда.

Співачку відвезли в лікарню з репетиції нового шоу, яке повинно відбутися 25 жовтня.

– Під час виконання складного танцювального номера вона відчула різкий біль в спині і втратила свідомість, – йдеться у повідомленні.

Наразі лікарі займаються стабілізацією стану Лободи.

Інформації щодо скасування концертів не надходило.

Читайте: Мотоцикли та поцілунки. Лобода презентувала відвертий кліп SuperSTAR (18+)

Нагадаємо, Раді пропонують забрати звання народних артистів у Ані Лорак, Лободи та Козловського.

Фотоlobodaofficial/Instagram

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Популярний репер Drake побив рекорд The Beatles
Двометровий силач з Гри престолів одружився на мініатюрній моделі
Помер соліст гурту Ненсі Сергій Бондаренко
винник
Як українські зірки відвоювали аудиторію у російських гастролерів
Раді пропонують забрати звання народних артистів у Ані Лорак, Лободи та Козловського
Ед Ширан, Стінг і Ріта Ора: британські артисти виступили проти Brexit
Провели термінову операцію: Оззі Осборн скасував концерт
Ані Лорак їде зі своєю програмою назад до України
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка