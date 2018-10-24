Українську співачку Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві.

Світлана Лобода госпіталізувана через підозри на обструкцію нирки, повідомляє Комсомольская правда.

Співачку відвезли в лікарню з репетиції нового шоу, яке повинно відбутися 25 жовтня.

– Під час виконання складного танцювального номера вона відчула різкий біль в спині і втратила свідомість, – йдеться у повідомленні.

Наразі лікарі займаються стабілізацією стану Лободи.

Інформації щодо скасування концертів не надходило.

Читайте: Мотоцикли та поцілунки. Лобода презентувала відвертий кліп SuperSTAR (18+)

Нагадаємо, Раді пропонують забрати звання народних артистів у Ані Лорак, Лободи та Козловського.

Фото: lobodaofficial/Instagram