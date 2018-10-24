Українську співачку Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві.
Світлана Лобода госпіталізувана через підозри на обструкцію нирки, повідомляє Комсомольская правда.
Співачку відвезли в лікарню з репетиції нового шоу, яке повинно відбутися 25 жовтня.
– Під час виконання складного танцювального номера вона відчула різкий біль в спині і втратила свідомість, – йдеться у повідомленні.
Наразі лікарі займаються стабілізацією стану Лободи.
Інформації щодо скасування концертів не надходило.
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Нагадаємо, Раді пропонують забрати звання народних артистів у Ані Лорак, Лободи та Козловського.
Фото: lobodaofficial/Instagram
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