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Телеканал ICTV отримав нагороди Eyes & ears awards

Відразу дві роботи Департаменту промо та дизайну ICTV отримали визнання на конкурсі дизайну Eyes & Ears Awards у Мюнхені.

Промо Ранку у Великому Місті посіло друге місце, а промо Дизель Шоу Весняна лихоманка отримала перший приз.

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Так, 23 жовтня у Мюнхені відбулася церемонія нагородження лауреатів престижної європейської премії у сфері дизайну, просування і цифрових досягнень – Eyes & Ears Awards.

Телеканал ICTV був представлений двома номінантами.

Промо-кампанія проекту Ранок у Великому Місті посіла друге місце у номінації Best on air programme campaign: News & Information (Найкраща ефірна кампанія: Новини та інформація).

А промо-ролик Весняна лихоманка до нового сезону Дизель Шоу здобув перемогу у номінації Best on air programme campaign: Comedy (Найкраща ефірна кампанія: Гумор).

Нагадаємо, ведуча ICTV увійшла в топ-100 найвпливовіших жінок України.

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