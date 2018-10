Відразу дві роботи Департаменту промо та дизайну ICTV отримали визнання на конкурсі дизайну Eyes & Ears Awards у Мюнхені.

Промо Ранку у Великому Місті посіло друге місце, а промо Дизель Шоу Весняна лихоманка отримала перший приз.

Так, 23 жовтня у Мюнхені відбулася церемонія нагородження лауреатів престижної європейської премії у сфері дизайну, просування і цифрових досягнень – Eyes & Ears Awards.

Телеканал ICTV був представлений двома номінантами.

Промо-кампанія проекту Ранок у Великому Місті посіла друге місце у номінації Best on air programme campaign: News & Information (Найкраща ефірна кампанія: Новини та інформація).

А промо-ролик Весняна лихоманка до нового сезону Дизель Шоу здобув перемогу у номінації Best on air programme campaign: Comedy (Найкраща ефірна кампанія: Гумор).

