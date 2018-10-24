Павло Зібров розповів, щоб він зробив би, опинившись перед президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.
Якби ви зустрілись із Путіним, що б ви йому сказали?
– В морду дав би, – відповів Зібров.
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Також співак зробив прогноз хто стане наступним президентом України.
– Юлія Тимошенко, однозначно. 120% даю, – зазначив Павло Зібров.
Проте невідомо, співак говорив серйозно чи жартома.
Раніше Факти ICTV писали, що фронтмен гурту Ленінград Сергій Шнуров відповів віршем на слова президента РФ Володимира Путіна про ядерну війну.
Фото: pavlo_zibrov
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