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Джастіну Тімберлейку заборонили співати

Лікарі заборонили Джастіну Тімберлейку співати через проблеми зі здоров’ям.

Джастін Тімберлейк

Відомий співак Джастін Тімберлейк повідомив в Instagram, що йому заборонили співати через серйозні проблеми зі зв’язками. Через це він скасував концерт.

– Хлопці, вибачте, сьогоднішній концерт відміняється на вимогу лікаря. Мої голосові зв’язки серйозно пошкоджені, – написав Тімберлейк.

За словами музиканта, концерт все ж відбудеться, але вже 31 січня – в день народження Тімберлейка.

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До слова, Світлані Лободі зробили операцію з видалення каменя з нирки.

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