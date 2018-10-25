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Королева Америки: Facebook показав тизер свого нового серіалу

Facebook опублікував трейлер комедійного серіалу Королева Америки.

У фільмі розповідає про боротьбу дівчат за перемогу в конкурсі краси. Головною героїнею стала Вікі Елліс – жорстока б’юті-коуч, яка готова на все, аби її конкурсантка завоювала титул найкрасивішої дівчини США.

Читайте: Сергій Притула секс-тренер? Трейлер комедії Секс і нічого особистого

Головну роль зіграє оскароносна Кетрін Зета-Джонс. Прем’єра фільму запланована на 21 листопада на відеосервісі Facebook Watch.

Раніше Факти ICTV писали, що студія Disney веде переговори щодо перезапуску серії фільмів Пірати Карибського моря.

Фото: Queen America

Відео: Queen America

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