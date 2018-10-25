Facebook опублікував трейлер комедійного серіалу Королева Америки.
У фільмі розповідає про боротьбу дівчат за перемогу в конкурсі краси. Головною героїнею стала Вікі Елліс – жорстока б’юті-коуч, яка готова на все, аби її конкурсантка завоювала титул найкрасивішої дівчини США.
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Головну роль зіграє оскароносна Кетрін Зета-Джонс. Прем’єра фільму запланована на 21 листопада на відеосервісі Facebook Watch.
Раніше Факти ICTV писали, що студія Disney веде переговори щодо перезапуску серії фільмів Пірати Карибського моря.
Фото: Queen America
Відео: Queen America
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