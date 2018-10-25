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Один з акторів залишає Дизель Шоу через ДТП

Учасник Дизель шоу Олег Іваниця заявив, що залишає проект через смерть Марини Поплавської.

Учасник Дизель Шоу Олег Іваниця розповів усе, що відчуває після страшної ДТП. І новина від нього буде невтішною для його шанувальників. Актор заявив, що йде з проекту.

Відзначимо, що під емоційним постом в Instagram багато хто з шанувальників закликали Іваницю залишитися в шоу, щоб група не розпадалася.

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“Не йдіть! Горе… Усі сумують… Але ви теж частина шоу…”, “Залиштеся… ви сім’я, так зараз боляче і буде не звично і здається, що межа… .але це не так, Мариночка хотіла б, щоб ви продовжили своє шоу”,”Ну хоча б заради Марини продовжуйте усі разом!!!”, – відгукнулися фанати Дизель шоу.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася вранці 20 жовтня неподалік Києва, коли гумористи Дизель Шоу поверталися з гастролей.

Акторка Марина Поплавська загинула на місці. Її поховали у рідному Житомирі.

Ще шість акторів Дизель Шоу отримали різні переломи, вивихи та забої.

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