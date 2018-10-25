Учасник Дизель шоу Олег Іваниця заявив, що залишає проект через смерть Марини Поплавської.

Учасник Дизель Шоу Олег Іваниця розповів усе, що відчуває після страшної ДТП. І новина від нього буде невтішною для його шанувальників. Актор заявив, що йде з проекту.

Відзначимо, що під емоційним постом в Instagram багато хто з шанувальників закликали Іваницю залишитися в шоу, щоб група не розпадалася.

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“Не йдіть! Горе… Усі сумують… Але ви теж частина шоу…”, “Залиштеся… ви сім’я, так зараз боляче і буде не звично і здається, що межа… .але це не так, Мариночка хотіла б, щоб ви продовжили своє шоу”,”Ну хоча б заради Марини продовжуйте усі разом!!!”, – відгукнулися фанати Дизель шоу.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася вранці 20 жовтня неподалік Києва, коли гумористи Дизель Шоу поверталися з гастролей.

Акторка Марина Поплавська загинула на місці. Її поховали у рідному Житомирі.

Ще шість акторів Дизель Шоу отримали різні переломи, вивихи та забої.