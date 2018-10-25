Компанія Дизель Студіо розповіла, як планує далі побудувати свою роботу.

Нагадаємо, 20 жовтня сталася трагічна ДТП, яка забрала життя актриси Марини Поплавської.

Решта акторів зараз на реабілітації. Єгор Крутоголов та Яна Глущенко виписані з лікарні та проходять реабілітацію вдома – у акторів переломи ноги і порвані зв’язки. Саша Бережок перебуває вдома з двома переломами на нозі. Євген Гашенко – з переломами пальців ніг. Євген Сморигін – з вивихом пальців, розривом зв’язок і компресійним переломом хребця. У Вікторії Булітко численні забої. У Максима Неліпи переломи двох ребер і пальців ноги.

На відновлення актором знадобиться від двох до чотирьох місяців.

– У зв’язку з цим Дизель прийняв рішення про те, що осінній тур Very Special Original Party перенесено на початок 2019 року. Усі квитки будуть актуальні. Остаточні дати проведення концертів у містах України будуть оголошені додатково. А також у розкладі туру з’являться нові міста – слідкуйте за інформацією. Спасибі всім, хто вже купив квитки на виступ Дизель Шоу, хто вірить і любить проект!, – повідомляють дизелі.

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Подробиці щодо концерту 30 листопада в Києві Дизель Студіо оголосить пізніше.

Дизель Ранок повернеться в ефір 2 листопада.

Нагадаємо, учасник Дизель Шоу Олег Іваниця заявив, що залишає проект.