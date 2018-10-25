Південноафриканський репер Hip Hop Pantsula скоїв самогубство.

Репер Джабулані Тсамбо, більш відомий як Hip Hop Pantsula, або HHP, помер, повідомляє TshisaLIVE.

Смерть артиста підтвердила його дружина. Версію самогубства підтвердив продюсер Табісо Тсотетсі, який одним з перших прибув на місце смерті.

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Він заявив, що на тілі були сліди суїциду. У 2015 році артист зробив три спроби самогубства. Він довгий час боровся з депресією.

Hip Hop Pantsula прославився тим, що одним з перших почав виконувати реп на місцевих мовах, у той час як інші південноафриканські виконавці намагалися наслідувати американських артистів.

Раніше Факти ICTV писали, що 21-річний американський репер Lil Peep помер від передозування.

Фото: Jabulani Tsambo

Відео: Jabulani Tsambo