Микола Караченцов помер у Москві. Смерть настала вранці – в актора відмовили нирки. Найважливіші моменти з життя Миколи Караченцова зібрали Факти ICTV.

Микола Караченцов помер 26 жовтня у Москві. В актора відмовили нирки – до 74-річчя він не дожив рівно один день.

На згадку про актора ми зібрали найцікавіші факти з його біографії, а також найкращі ролі.

Микола Караченцов народився 27 жовтня 1944 року в Москві, на Чистих ставках.

Отець Петро багато років пропрацював у журналі Огонек художником-графіком. Мати Яніна – балетмейстер-постановник.

У 1967 році Микола Караченцов із відзнакою закінчив акторський факультет Школи-студії МХАТ, після чого був направлений на роботу в театр Ленком.

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На сцені Ленкому зіграв у більш ніж 20 постановках різних жанрів: від драми до рок-опери.

Перший успіх йому принесла роль Тіля Уленшпігеля в спектаклі Тіль (1974).

Найпопулярнішою серед театральних робіт артиста стала роль графа Резанова в рок-опері Юнона і Авось, яку він грав із 1981 року протягом більше 20 років.

Караченцов також був широко відомий як кіноактор. Дебютною для нього стала роль Івана Шульги в історико-пригодницькому телефільмі І знову травень! (1968).

Серед найвідоміших його кіноробіт: Старший син, Собака на сіні, Пригоди Електроніка, Кривава напис (цикл Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона), Білі роси, Батальйони просять вогню, Людина з бульвару Капуцинів, Дежа вю.

У цілому Караченцов зіграв більш ніж у 90 фільмах і серіалах. Всі трюки в пригодницьких стрічках він виконував самостійно, без каскадерів.

Крім того, Караченцов виконував пісні до фільмів, багато з яких були випущені на компакт-дисках і аудіокасетах. Дублював іноземні фільми.

Був одружений на заслуженій артистці РФ Людмилі Поргіній. Син Андрій – адвокат.

28 лютого 2005 року Миколу Караченцов потрапив у ДТП у Москві. Актор отримав серйозну черепно-мозкову травму та більше 20 днів провів у комі. Переніс кілька важких операцій і курсів реабілітації.

Караченцову вдалося вибратися. Завдяки підтримці сім’ї він частково відновився і навіть знову почав виходити на публіку.

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Однак уже в лютому 2017 року Караченцов знову потрапив в аварію, отримавши струс мозку.

Через півроку Миколі Караченцову поставили діагноз рак.

На початку жовтня 2018 року Караченцов із двостороннім запаленням легенів потрапив до лікарні, але сьогодні вранці в нього відмовили нирки.

За словами дружини актора, він боровся до останнього, говорив, що хоче додому та дуже любить свою сім’ю.

Караченцов і Україна

Микола Караченцов приїжджав до Києва під час Революції Гідності в 2014 році, щоб поклонитися Дарам волхвів.

– Раптом ми чуємо, що привезли Дари волхвів, а ми в Туреччині, в абсолютно не православній країні: мусульманській.

Вирішено було – їхати. І ось – Київ, вокзал, морозний ранок, – згадує дружина актора Людмила Поргіна.

До слова, в інтерв’ю Гордон Поргіна також зауважила, що підтримує анексію Росією Криму.

– Так, я підтримала. У нас у Криму маса друзів, які купили собі дачі ще до того. Я стільки років провела там, в Будинку акторів, там збиралися всі творчі люди, був і Андрій Миронов. Тусовки, пісні, зйомки … У скількох картинах Кока (Караченцов. – Ред.) знімався у Криму! Мені подобається ця політика держави… Коли це сталося, мій онук ходив по кімнаті та кричав від щастя: Крим – наш! Він пишався цим, тому що глибоко знає історію, – сказала вона.

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Фото: Синиця Олександр/УНІАН