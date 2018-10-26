Російський актор Микола Караченцов помер. Смерть настала на 73-му році життя у Москві.
Микола Караченцов помер, повідомляє Mash.
За даними ЗМІ, останні два дні Караченцов був у дуже важкому стані. Цього ранку в нього відмовили нирки.
Актор не дожив до свого дня народження всього один день. Завтра йому мало виповнитися 74 роки.
Смерть Караченцова підтвердив його син Андрій.
– Це сталося в реанімації 62-ї лікарні в Москві, без десяти дев’ять ранку, – сказав він.
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Микола Караченцов протягом майже 40 років служив у театрі Ленком.
Він також знімався у кіно, зокрема в картинах Старший син, Собака на сіні, Трест, який лопнув, Людина з бульвару Капуцинів і інших.
Фото: Малолєтка Євген/УНІАН
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