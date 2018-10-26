Всесвітньо відома ірландська співачка Шинейд О’Коннор перейшла в іслам і змінила ім’я. Тепер її звуть Шухада.
Ірландська співачка Шинейд О’Коннор заявила про перехід із католицизму в іслам, пише Daily Mail.
Вона також опублікувала фотографію, на якій вона зображена в хіджабі.
За словами О’Коннор, вона також змінила своє ім’я. Тепер її звуть Шухада, що арабською означає “мученики”.
Співачка пояснила, що змінила релігію, оскільки всі “священні писання ведуть до ісламу”.
Happy pic.twitter.com/VkJsj2IFAi
— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 23 октября 2018 г.
Читайте: Помер Микола Караченцов
Раніше Шинейд О’Коннор записала відеозвернення, в якому розповіла про боротьбу з важкою формою депресії.
Від співачки відвернулися всі, вона залишилася одна з біполярним розладом.
О’Коннор зізналася, що останні два роки провела на межі життя і смерті, думаючи про самогубство.
Фото: Shuhada’ Davitt/Twitter