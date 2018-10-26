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Шинейд О’Коннор перейшла в іслам і змінила ім’я

Всесвітньо відома ірландська співачка Шинейд О’Коннор перейшла в іслам і змінила ім’я. Тепер її звуть Шухада.

Ірландська співачка Шинейд О’Коннор заявила про перехід із католицизму в іслам, пише Daily Mail.

Вона також опублікувала фотографію, на якій вона зображена в хіджабі.

За словами О’Коннор, вона також змінила своє ім’я. Тепер її звуть Шухада, що арабською означає “мученики”.

Співачка пояснила, що змінила релігію, оскільки всі “священні писання ведуть до ісламу”.

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Раніше Шинейд О’Коннор записала відеозвернення, в якому розповіла про боротьбу з важкою формою депресії.

Від співачки відвернулися всі, вона залишилася одна з біполярним розладом.

О’Коннор зізналася, що останні два роки провела на межі життя і смерті, думаючи про самогубство.

Фото: /Twitter

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