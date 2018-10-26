Микола Караченцев помер у Москві. Найкращі ролі та пісні актора – у добірці Фактів ICTV.
Микола Караченцов помер 26 жовтня у Москві. В актора відмовили нирки – до 74-річчя він не дожив рівно один день.
Караченцов зіграв більш ніж у 90 фільмах і серіалах. Всі трюки в пригодницьких стрічках він виконував самостійно, без каскадерів.
Найкращі ролі Караченцова в кіно
І знову травень!
Старший син
Пригоди Електроніка
Білі роси
Людина з бульвару Капуцинів
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Крім зйомок у кіно, Караченцов виконував пісні до фільмів. Багато з них були випущені на компакт-дисках і аудіокасетах.
Загалом він записав близько 200 пісень.
Я тебя никогда не забуду
Серенада Рикардо
Кленовый лист
Что тебе подарить
Молитва
До слова, похорон Миколи Караченцова пройде 29 жовтня. Актора поховають на Новодівичому чи Ваганькывському кладовищі в Москві.
Фото: Скріншот відео Пригоди Електроніка/Реж. К.Бромберг