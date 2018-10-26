Микола Караченцев помер у Москві. Найкращі ролі та пісні актора – у добірці Фактів ICTV.

Микола Караченцов помер 26 жовтня у Москві. В актора відмовили нирки – до 74-річчя він не дожив рівно один день.

Караченцов зіграв більш ніж у 90 фільмах і серіалах. Всі трюки в пригодницьких стрічках він виконував самостійно, без каскадерів.

Найкращі ролі Караченцова в кіно

І знову травень!

Старший син

Пригоди Електроніка

Білі роси

Людина з бульвару Капуцинів

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Крім зйомок у кіно, Караченцов виконував пісні до фільмів. Багато з них були випущені на компакт-дисках і аудіокасетах.

Загалом він записав близько 200 пісень.

Я тебя никогда не забуду

Серенада Рикардо

Кленовый лист

Что тебе подарить

Молитва

До слова, похорон Миколи Караченцова пройде 29 жовтня. Актора поховають на Новодівичому чи Ваганькывському кладовищі в Москві.

Фото: Скріншот відео Пригоди Електроніка/Реж. К.Бромберг