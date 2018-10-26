25 жовтня на телеканалі ICTV у прямому ефірі завдяки поліграфу розкрилися таємниці учасників проекту Нові лідери.

У четвертому випуску проекту Нові лідери учасники пройшли перевірку на поліграфі.

Фіналістам довелося відповісти на незручні запитання щодо щирості намірів на проекті, корупції, декларацій, кар`єри чи політичного минулого.

Учасники мали можливість висловити свою версію, якщо детектор брехні вказував на негативну відповідь.

Ірина Засланець стала єдиною учасницею, яка не пройшла перевірку на поліграфі.

За словами спеціаліста, так відбулося через те, що фізіологічний стан Ірини після лікування раку не відповідав потрібним вимогам.

У свою чергу Геннадій Друзенко відмовився повністю заповнювати декларацію. Також фіналіст підтвердив свою співпрацю з Валентином Наливайченко та Юлією Тимошенко заради реалізації своєї програми ПДМШ.

Сергій Замідра зізнався, що на виборах його підтримували окремі політичні сили, але фінансування він здійснював за власні кошти. Також Сергій зізнався, як міська влада використовує гроші не за призначенням.

Денис Мінін викликав суперечки у студії через наявність криптовалюти та заробіток. Цікаво, що учасник зовсім не задекларував готівки. Денис зазначив, що заробляє він за кордоном, але потім реінвестує кошти в Україну.

Детектор брехні підтвердив слова Сергія Бреуса про те, що він не підробляв документи, коли був помічником народного депутата.

Олександр Славський, який свого часу працював у прокуратурі, зазначив, що ніколи не брав хабарів. Проте поліграф показав, що це недостовірна відповідь.

Також стало відомо, що Анна Петрова не оформлює своїх найманих працівників. Проте учасниця зазначає, що всі податки державі сплачуються, а робітники мають можливість на лікарняний, відпустку та безкоштовне підвищення кваліфікації.

Селищна голова Ольга Матюшина ніколи не брала хабарі – це і підтвердив поліграф.

Максим Бородін зазначив, що ніколи не купував голоси у місьраді (поліграф назвав відповідь учасника достовірною. – Ред.), а у прийнятті важливих рішень допомагають містяни.

Проект залишили одразу два учасника: Олександр Славський та Сергій Бреус.



З біткоінами за батоном та декларації: Нових лідерів перевірили на поліграфі / 2 фотографии

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