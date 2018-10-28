На дев’ятий день після загибелі актриси Дизель Шоу Марини Поплавської колеги присвятили їй зворушливий фільм.

Відео під назвою Королеві гумору Маріанні Поплавській присвячується команда Дизель Шоу опублікувала на офіційному каналі на YouTube.

– У ньому ми покажемо ексклюзивні кадри інтерв’ю, фото і відео, які раніше не публікувалися, – йдеться в анонсі фільму.

З ролика можна дізнатися про те, ким Поплавська мріяла стати в дитинстві, в якій сім’ї вона росла, і що означали для неї КВН і Дизель Шоу.

Читайте: Не зупинимося, щоб їй було смішно – актор Дизель Шоу про Поплавську

Крім того, в відео є безліч знімків Марини і відео, зняте у школі, де вона колись викладала українську мову та літературу.

Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула в ДТП під Києвом вранці 20 жовтня.

Водій автобуса з акторами Дизель Шоу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.