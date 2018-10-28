Відомий мотиваційний тренер, автор книги Життя без обмежень Нік Вуйчич уперше приїхав до Львова, де виступить сьогодні об 18.00 на стадіоні Арена Львів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

– Найважливіше у житті бути вдячним, цінувати дружбу і служіння Богові. Торік у Києві я більше говорив про Бога і віру. Цього разу у Львові більше говоритиму про практичні речі. Звісно, віра і позитивне мислення завжди потрібні.

Але говоритиму про принципи, щоб ми могли дивитись на перепони в нашому житті не як на бар’єри, а як на можливості. Хочу кинути людям виклик – не здаватись, – сказав Нік Вуйчич на прес-конференції у Львові.

Програма його візиту до міста Лева називається Життя без обмежень.

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До слова, Нік Вуйчич народився без рук і ніг у 1982 році в Австралії в родині сербських емігрантів.

Наразі він живе у США і є успішною людиною, має дружину та чотирьох дітей. Він відвідав майже 70 країн, і скрізь збирає тисячі людей, яких прагне надихнути на віру, надію, оптимізм, закликає використовувати свій потенціал.

Нагадаємо, Нік Вуйчич зустрівся з бійцями ЗСУ і заговорив українською.

Фото: nickvujicic/Instagram