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Легендарний Нік Вуйчич приїхав до Львова

Відомий мотиваційний тренер, автор книги Життя без обмежень Нік Вуйчич уперше приїхав до Львова, де виступить сьогодні об 18.00 на стадіоні Арена Львів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

– Найважливіше у житті бути вдячним, цінувати дружбу і служіння Богові. Торік у Києві я більше говорив про Бога і віру. Цього разу у Львові більше говоритиму про практичні речі. Звісно, віра і позитивне мислення завжди потрібні.

Але говоритиму про принципи, щоб ми могли дивитись на перепони в нашому житті не як на бар’єри, а як на можливості. Хочу кинути людям виклик – не здаватись, – сказав Нік Вуйчич на прес-конференції у Львові.

Програма його візиту до міста Лева називається Життя без обмежень.

Читайте: Правила життя Ніка Вуйчича 

До слова, Нік Вуйчич народився без рук і ніг у 1982 році в Австралії в родині сербських емігрантів.

Наразі він живе у США і є успішною людиною, має дружину та чотирьох дітей. Він відвідав майже 70 країн, і скрізь збирає тисячі людей, яких прагне надихнути на віру, надію, оптимізм, закликає використовувати свій потенціал.

Нагадаємо, Нік Вуйчич зустрівся з бійцями ЗСУ і заговорив українською.

Фото: nickvujicic/Instagram

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