Хелловін 2018 весь світ святкує 31 жовтня, однак багато хто влаштовував тематичну вечірку на вихідних перед Хелловіном. Як перевтілювалися зірки – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.
Леся Нікітюк, Кендалл Дженнер, Періс Хілтон, Джордж Клуні – і багато інших зірок зобразили себе у “страшних” образах на Хелловін 2018 .
Наприклад, українська ведуча Леся Нікітюк була в образі легендарної Мерілін Монро, яка стала вампіром.
Ренді Гербер, Сінді Кроуфорд і Джордж Клуні прийшли в образах екіпажу літака.
Найбільша інтрига – у що буде одягнена модель Хайді Клум, відома своїми неординарними нарядами на Хелловін.
Судячи з її сторінки в Instagram, їй буде, чим здивувати глядачів.
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Зої Кравіц
Миколи Тіщенко і Алла Барановська
Катя Осадча
Кендалл дженнер
Олівія Манн
Ніна Добрєв
Періс Хілтон
Нагадаємо, куди піти на Хелловін 2018 у Києві.
Фото: Instagram/ spletnik