Хелловін 2018 весь світ святкує 31 жовтня, однак багато хто влаштовував тематичну вечірку на вихідних перед Хелловіном. Як перевтілювалися зірки – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

Леся Нікітюк, Кендалл Дженнер, Періс Хілтон, Джордж Клуні – і багато інших зірок зобразили себе у “страшних” образах на Хелловін 2018 .

Наприклад, українська ведуча Леся Нікітюк була в образі легендарної Мерілін Монро, яка стала вампіром.

Ренді Гербер, Сінді Кроуфорд і Джордж Клуні прийшли в образах екіпажу літака.



Найбільша інтрига – у що буде одягнена модель Хайді Клум, відома своїми неординарними нарядами на Хелловін.

Судячи з її сторінки в Instagram, їй буде, чим здивувати глядачів.

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Зої Кравіц

Миколи Тіщенко і Алла Барановська

Катя Осадча

Кендалл дженнер

Олівія Манн

Ніна Добрєв Періс Хілтон Леся Нікітюк, Джордж Клуні і Хайді Клум – зірки на Хелловін 2018 / 7 фотографий

Нагадаємо, куди піти на Хелловін 2018 у Києві.

Фото: Instagram/ spletnik