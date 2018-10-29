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У фільмі Останнє Різдво прозвучить невидана музика Джорджа Майкла

У романтичній комедії Останнє Різдво студії Universal Pictures прозвучить невидана музика британського співака Джорджа Майкла.

Прем’єра фільму запланована на 15 листопада 2019 року, пише Variety.

Головні ролі у фільмі зіграють зірка Ігри престолів Емілія Кларк і зірка романтичного хіта Шалено багаті азіати Генрі Голдінг.

Читайте: Чому жінка ніколи не стане агентом 007

Режисером стрічки виступає Пол Фіг.

Цікаво, що Джордж Майкл помер уві сні від серцевої недостатності саме на Різдво. Співака не стало 25 грудня 2016 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Facebook опублікував трейлер комедійного серіалу Королева Америки.

Фото: Getty Images

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