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В останній раз: в Україну приїде легендарний гурт Kiss

В Україні в рамках свого прощального туру приїде легендарна група Kiss.

Про це повідомляється на офіційному сайті групи.

Рок-група Kiss в рамках прощального туру KISS End Of The Road World Tour виступить у Києві.

Читайте: Imagine Dragons потрапили у світ інтернету – новий кліп гурту

Легендарні металісти виступлять на НСК Олімпійський 16 червня 2019 року.

Продаж квитків стартує 31 жовтня.

Раніше Факти ICTV писали, що канадський репер Drake побив рекорд легендарного гурту The Beatles в рейтингу Billboard Hot 100.

Фото: dreamstime.

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