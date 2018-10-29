В Україні в рамках свого прощального туру приїде легендарна група Kiss.
Про це повідомляється на офіційному сайті групи.
Рок-група Kiss в рамках прощального туру KISS End Of The Road World Tour виступить у Києві.
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Легендарні металісти виступлять на НСК Олімпійський 16 червня 2019 року.
Продаж квитків стартує 31 жовтня.
Раніше Факти ICTV писали, що канадський репер Drake побив рекорд легендарного гурту The Beatles в рейтингу Billboard Hot 100.
Фото: dreamstime.
Відео: jrcodjmixcr
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