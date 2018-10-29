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Євробачення 2019: названо девіз конкурсу

Дозволь собі мріяти – девіз міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019, що пройде в Тель-Авіві (Ізраїль).

Девіз міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019 звучить як Дозволь собі мріяти (Dare to Dream).

– Цей надихаючий слоган представляє і символізує все, що стосується пісенного конкурсу Євробачення. Йдеться про інтеграцію, про різноманітність, про єдність.

Стоячи на сцені, дозволяючи собі мріяти про перемогу на Євробаченні, будьте досить сміливими, досить впевненими, виступаючи перед світовою аудиторією. Це те, про що варто мріяти, – зауважив виконавчий директор конкурсу Йон Ола Санд.

Читайте: Євробачення 2019: де та коли дивитися перший ефір нацвідбору

Нагадаємо, 64-й конкурс Євробачення пройде в Тель-Авіві.

Півфінали конкурсу заплановані на 14 і 16 травня, фінал відбудеться 18 травня.

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