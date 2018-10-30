З’явилася свіжа інформація про стан здоров’я акторів Дизель Шоу після смертельної ДТП під Києвом.

Нагадаємо, 20 жовтня сталася трагічна ДТП, яка забрала життя актриси Марини Поплавської.

На сторінці Дизель Студіо в Instagram написали, що Яна Глущенко і Єгор Крутоголов поки що проходять реабілітацію у домашніх умовах. Актори в очікуванні подальшого обстеження лікарів.

Євгену Сморигіну прописаний постільний режим до кінця року, а Вікторія Булітко оговтується від події морально і фізично.

– Євген Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять у гіпсі. Максим Неліпа потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі, – йдеться у повідомленні.

До того ж в Instagram дружина Бережка Олена опублікувала перше фото свого чоловіка після ДТП.

– Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході, – написала вона.

За попередніми прогнозами, актори увійдуть у робочий стан до кінця року.

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Нагадаємо, що Дизель Студіо прийняли рішення про скасування всіх сценічних концертів до кінця 2018 року.

ФОТО: erohina_ya/instagram