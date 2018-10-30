PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ / ДТП з Дизель Шоу: як почувають себе актори/

ДТП з Дизель Шоу: як почувають себе актори

З’явилася свіжа інформація про стан здоров’я акторів Дизель Шоу після смертельної ДТП під Києвом.

Нагадаємо, 20 жовтня сталася трагічна ДТП, яка забрала життя актриси Марини Поплавської.

На сторінці Дизель Студіо в Instagram написали, що Яна Глущенко і Єгор Крутоголов поки що проходять реабілітацію у домашніх умовах. Актори в очікуванні подальшого обстеження лікарів.

Євгену Сморигіну прописаний постільний режим до кінця року, а Вікторія Булітко оговтується від події морально і фізично.

– Євген Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять у гіпсі. Максим Неліпа потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі, – йдеться у повідомленні.

До того ж в Instagram дружина Бережка Олена опублікувала перше фото свого чоловіка після ДТП.

– Наш тато на два місяці в домашньому режимі. Ось змайстрував лавку, ще два столи на підході, – написала вона.

За попередніми прогнозами, актори увійдуть у робочий стан до кінця року.
Читайте: Один з акторів залишає Дизель Шоу через ДТП Марина з нами. Дизель Шоу запустили флешмоб пам'яті Поплавської Ми обов'язково одужаємо - актриса Дизель Шоу звернулася до шанувальників після ДТП

Нагадаємо, що Дизель Студіо прийняли рішення про скасування всіх сценічних концертів до кінця 2018 року.

ФОТО: erohina_ya/instagram

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка