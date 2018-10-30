PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Фаррелл Вільямс заборонив Трампу використовувати свою музику/

Фаррелл Вільямс заборонив Трампу використовувати свою музику

Відомий американський співак і продюсер Фаррелл Вільямс заборонив президенту США Дональду Трампу використовувати свою творчість в політичних цілях.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Причиною такого рішення співака стало те, що на мітингу Дональда Трампа 27 жовтня в Індіані (США) прозвучала пісня Happy. Причому це відбувалося всього через кілька годин після розстрілу мирних жителів у синагозі в Піттсбурзі, внаслідок якої загинуло 11 осіб.

Читайте: Зробити парасольку знову великою! Трампа спіткав черговий конфуз

Юрист музиканта Говард Кінг у листі зазначив, що Вільямс ніколи не надавав дозволу на публічне використання своєї музики і виконання його пісні буде розглядатися як порушення авторських прав.

Відзначимо, що композиція Happy стала однією з найпопулярніших у 2014 році, очоливши хіт-паради багатьох країн та завоювавши премію Греммі.

До слова, раніше Дональду Трампу використовувати свої пісні заборонили гурти Aerosmith, R.E.M., Queen.

Раніше Факти ICTV писали, що Дональд Трамп звинуватив у брехні і назвав “ворогами народу” американські ЗМІ, які критикують його позицію.

Фото: pharrell

Відео: Pharrell Williams

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка