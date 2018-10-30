Відомий американський співак і продюсер Фаррелл Вільямс заборонив президенту США Дональду Трампу використовувати свою творчість в політичних цілях.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Причиною такого рішення співака стало те, що на мітингу Дональда Трампа 27 жовтня в Індіані (США) прозвучала пісня Happy. Причому це відбувалося всього через кілька годин після розстрілу мирних жителів у синагозі в Піттсбурзі, внаслідок якої загинуло 11 осіб.

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Юрист музиканта Говард Кінг у листі зазначив, що Вільямс ніколи не надавав дозволу на публічне використання своєї музики і виконання його пісні буде розглядатися як порушення авторських прав.

Відзначимо, що композиція Happy стала однією з найпопулярніших у 2014 році, очоливши хіт-паради багатьох країн та завоювавши премію Греммі.

До слова, раніше Дональду Трампу використовувати свої пісні заборонили гурти Aerosmith, R.E.M., Queen.

Раніше Факти ICTV писали, що Дональд Трамп звинуватив у брехні і назвав “ворогами народу” американські ЗМІ, які критикують його позицію.

Фото: pharrell

Відео: Pharrell Williams