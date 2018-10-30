Український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський помер у віці 87 років у Києві.
Давид Черкаський помер у віці 87 років у Києві, повідомив Олександр Меламуд.
За його словами, художник помер у лікарні через два місяці після госпіталізації через інсульт.
– Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер.
До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне, – згадує Меламуд.
Читайте: Яким був Караченцов: найкращі фільми та пісні
Нагадаємо, за свою кар’єру Давид Черкаський зняв 14 картин, на яких виросли кілька поколінь.
Найбільш відомими з них є мультфільми Пригоди капітана Врунгеля, Доктор Айболить та Острів скарбів.
У 2010 році Черкаському присвоїли звання Народного артиста України.
Фото: Корбут Анна/УНІАН
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+