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Помер творець мультфільму Острів скарбів

Український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський помер у віці 87 років у Києві.

Давид Черкаський помер у віці 87 років у Києві, повідомив Олександр Меламуд.

За його словами, художник помер у лікарні через два місяці після госпіталізації через інсульт.

– Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер.

До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне, – згадує Меламуд.

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Нагадаємо, за свою кар’єру Давид Черкаський зняв 14 картин, на яких виросли кілька поколінь.

Найбільш відомими з них є мультфільми Пригоди капітана Врунгеля, Доктор Айболить та Острів скарбів.

У 2010 році Черкаському присвоїли звання Народного артиста України.

Фото: Корбут Анна/УНІАН

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