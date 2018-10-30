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Це жахливо: Бон Джові про сімейство Кардашян

Легендарний рок-музикант і фронтмен гурту Bon Jovi Джон Бон Джові заявив, що слава сімейства Кардашьян виникла на порожньому місці.

– Думаю, це жахливо, що ми живемо в такому світі. Можу сказати, що я ніколи не витратив навіть хвилини свого життя на те, щоб подивитися шоу Кардашян. Я не знаю їхніх імен, я ніколи не дивився шоу, це не для мене, – розповів Джон Бон Джові, передає The Sunday Project.

За його словами, щоб прославитися потрібно зробити щось вартісне.

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– Що буде у вашій автобіографії? Я зробила порно і стала відомою? Вибачте, але ні, дякую. Підіть напишіть книжку, намалюйте картину, зіграйте в кіно, підіть на навчання, поспівайте. Слава – побічний продукт написання гарної пісні, – зазначив музикант.

Раніше Факти ICTV писали, що Forbes опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за 2017 рік. На 3-му місці списку Forbes – модель Кайлі Дженнер із доходом $166,5 млн.

Фото: jonbonjovi

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