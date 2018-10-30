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У США застрелили репера Young Greatness

Репер Young Greatness (справжнє ім’я Теодор Джонс) загинув у результаті стрілянини в Новому Орлеані.

Young Greatness

Як повідомляє Billboard, перестрілка сталася вранці біля ресторану Waffle House в штаті Луїзіана.

Young Greatness помер ще до приїзду поліцейських і швидкої.

Йому було 34 роки.

Поліція з’ясовує обставини смерті репера.

Репер Young Greatness став відомий в 2016 році, коли його сингл Moolah зайняв 85-й рядок у Billboard Hot 100.

Читайте: Браво, Монсеррат Кабальє! Біографія та знамениті виступи співачки

Раніше в Нью-Йорку застрелили репера Hollywood Play.

Фото: younggreatness7

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