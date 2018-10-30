США скасують автоматичне надання громадянства дітям за правом народження. Факти ICTV пригадали українців, які народжували в Америці.
Президент США Дональд Трамп збирається скасувати автоматичне надання громадянства дітям, які народилися на території Штатів.
– Ми єдина країна у світі, куди людина може приїхати, народити дитину, і ця дитина матиме громадянство США з усіма його привілеями.
Це просто смішно і цьому треба покласти край, – сказав Трамп.
У зв’язку з цим Факти ICTV вирішили згадати українських знаменитостей, які народжували в США.
Світлана Лобода
Другу дитину Світлана Лобода народила в елітній Cedars-Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі, США.
Раніше там народжували Кім Кардашьян, Мадонна, Вікторія Бекхем і Брітні Спірс.
За даними ЗМІ, пологи в США обійшлися співачці майже у $50 тис.
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Анна Сєдокова
У цій же клініці в квітні 2017 року Анна Сєдокова народила сина. За VIP-пологи співачка виклала трохи більше $22 тис.
До слова, другу дочку вона народжувала з фахівцями цієї ж клініки в домашній обстановці, заплативши $30 тис.
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Яна Соломко
Яна Соломко стала мамою в 2015 році. Незважаючи на те, що донька зірки народилася в Маямі, у неї українське громадянство.
– Свідоцтво американське, дитина народилася в Америці.
Українське громадянство у нас перш за все, вона громадянин України. А там подивимося, оберемо, – сказала вона.
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Світлана Бевза
Не відстають і чиновники. Наприклад, у квітні 2018 року дружина міністра інфраструктури Володимира Омеляна Світлана Бевза народила в США доньку.
Жінка полетіла в Нью-Йорк на модний показ, однак за рекомендаціями лікарів змушена була залишитися і народжувати в Штатах.
У політиків теж чимало родичів із паспортами іншої країни. Наприклад, двоє з чотирьох дітей екс-депутата від Радикальної партії Андрія Артеменка – громадяни США.
Депутат від Народного фронту В’ячеслав Костянтиновський від першого шлюбу з художницею Оксаною Левченя-Костянтиновською має сина Максиміліана – громадянина США.
До слова, кожна українська сім’я отримає Пакет малюка при народженні дитини. Стало відомо, що увійде до переліку дитячих товарів.
Фото: Katarzyna Bialasiewicz/Dreamstime