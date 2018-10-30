США скасують автоматичне надання громадянства дітям за правом народження. Факти ICTV пригадали українців, які народжували в Америці.

Президент США Дональд Трамп збирається скасувати автоматичне надання громадянства дітям, які народилися на території Штатів.

– Ми єдина країна у світі, куди людина може приїхати, народити дитину, і ця дитина матиме громадянство США з усіма його привілеями. Це просто смішно і цьому треба покласти край, – сказав Трамп.

У зв’язку з цим Факти ICTV вирішили згадати українських знаменитостей, які народжували в США.

Світлана Лобода

Другу дитину Світлана Лобода народила в елітній Cedars-Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі, США.

Раніше там народжували Кім Кардашьян, Мадонна, Вікторія Бекхем і Брітні Спірс.

За даними ЗМІ, пологи в США обійшлися співачці майже у $50 тис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 18 Окт 2018 в 1:45 PDT

Анна Сєдокова

У цій же клініці в квітні 2017 року Анна Сєдокова народила сина. За VIP-пологи співачка виклала трохи більше $22 тис.

До слова, другу дочку вона народжувала з фахівцями цієї ж клініки в домашній обстановці, заплативши $30 тис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 9 Апр 2017 в 4:56 PDT

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Яна Соломко

Яна Соломко стала мамою в 2015 році. Незважаючи на те, що донька зірки народилася в Маямі, у неї українське громадянство.

– Свідоцтво американське, дитина народилася в Америці.

Українське громадянство у нас перш за все, вона громадянин України. А там подивимося, оберемо, – сказала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Соломко (@yana.solo) 8 Июн 2017 в 11:13 PDT

Світлана Бевза

Не відстають і чиновники. Наприклад, у квітні 2018 року дружина міністра інфраструктури Володимира Омеляна Світлана Бевза народила в США доньку.

Жінка полетіла в Нью-Йорк на модний показ, однак за рекомендаціями лікарів змушена була залишитися і народжувати в Штатах.

У політиків теж чимало родичів із паспортами іншої країни. Наприклад, двоє з чотирьох дітей екс-депутата від Радикальної партії Андрія Артеменка – громадяни США.

Депутат від Народного фронту В’ячеслав Костянтиновський від першого шлюбу з художницею Оксаною Левченя-Костянтиновською має сина Максиміліана – громадянина США.

До слова, кожна українська сім’я отримає Пакет малюка при народженні дитини. Стало відомо, що увійде до переліку дитячих товарів.

Фото: Katarzyna Bialasiewicz/Dreamstime