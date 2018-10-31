PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Секс і кров: Сєдокова представила "оголений" кліп/

Секс і кров: Сєдокова представила “оголений” кліп

Українська співачка Анна Сєдокова випустила новий кліп на пісню Шантарам.

Відео співачка опублікувала на своєму Youtube-каналі.

У кліпі дуже багато відвертих сцен, та й сама співачка виглядає більш, ніж сексуально.

Користувачі мережі зазначили, що кліп занадто вульгарний.

– Дуже голий і відвертий кліп. Що тут бомбезно? Приміщення, світло, мужик? Уже очі болять від великих сыдниць і сексу. Порнофільм у солярії, – пишуть в коментарях.

Але деяким він прийшовся до смаку.

Режисером кліпу став Алан Бадоєв.

Читайте: Збірну РФ підтримували в Україні – Сєдокова зганьбилася на РосТБ

До речі, популярна американська група Imagine Dragons презентувала кліп на пісню Zero.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка