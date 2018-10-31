Українська співачка Анна Сєдокова випустила новий кліп на пісню Шантарам.

Відео співачка опублікувала на своєму Youtube-каналі.

У кліпі дуже багато відвертих сцен, та й сама співачка виглядає більш, ніж сексуально.

Користувачі мережі зазначили, що кліп занадто вульгарний.

– Дуже голий і відвертий кліп. Що тут бомбезно? Приміщення, світло, мужик? Уже очі болять від великих сыдниць і сексу. Порнофільм у солярії, – пишуть в коментарях.

Але деяким він прийшовся до смаку.

Режисером кліпу став Алан Бадоєв.

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До речі, популярна американська група Imagine Dragons презентувала кліп на пісню Zero.