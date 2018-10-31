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Спін-офф Гри престолів – перше ім’я актриси

У спін-оффі фентезійного серіалу Гра престолів зіграє голлівудська актриса Наомі Уоттс.

Про це з посиланням на телеканал HBO повідомляє The Hollywood Reporter.

Уоттс – це перша акторка, яка офіційно увійшла в акторський склад пріквела. Яку саме роль зіграє актриса, поки таємниця. За словами представників HBO, вона виконає “харизматичну світську левицю, що приховує темний секрет”.

Ім’я персонажа Уоттс також поки під знаком питання. Дія пріквела розгортається за 10тисяч років до подій Гри престолів, і жоден персонаж фентезійного серіалу у ньому не з’явиться.

Читайте: Гра престолів – зйомки останнього сезону завершили

До речі, телеканал НВО показав ролик-анонс нового телевізійного сезону, в який потрапили кадри з фінального восьмого сезону Гри престолів.

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