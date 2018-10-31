Лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн забрав Світлану Лободу з лікарні в Москві. Після цього пара вирушила вечеряти в ресторан.
Тілль Ліндеманн підігрів чутки про роман зі Світланою Лободою. 55-річний соліст гурту Rammstein забрав співачку з лікарні та повів у ресторан.
Минулого тижня Лобода потрапила до лікарні та перенесла операцію.
Зараз стан зірки стабілізувався і лікарі дозволили їй виписатися з лікарні.
Прямо з Боткінської лікарні в Москві Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода вирушили до ресторану.
Через деякий час до них приєдналася старша дочка співачки Єва.
Нагадаємо, пара ніяк не коментує чутки про те, що лідер гурту Rammstein є батьком дитини Лободи.
Однак шанувальники впевнені, що молодшу дочку Тільду співачка назвала на честь Ліндеманна.
Крім того, в свій день народження Світлана Лобода опублікувала фото з двома дітьми та чоловіком.
На безіменному пальці обранця видно обручку.
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Фото: Прес-служба Світлани Лободи