Лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн забрав Світлану Лободу з лікарні в Москві. Після цього пара вирушила вечеряти в ресторан.

Тілль Ліндеманн підігрів чутки про роман зі Світланою Лободою. 55-річний соліст гурту Rammstein забрав співачку з лікарні та повів у ресторан.

Минулого тижня Лобода потрапила до лікарні та перенесла операцію.

Зараз стан зірки стабілізувався і лікарі дозволили їй виписатися з лікарні.

Прямо з Боткінської лікарні в Москві Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода вирушили до ресторану.

Через деякий час до них приєдналася старша дочка співачки Єва.

Нагадаємо, пара ніяк не коментує чутки про те, що лідер гурту Rammstein є батьком дитини Лободи.

Однак шанувальники впевнені, що молодшу дочку Тільду співачка назвала на честь Ліндеманна.

Крім того, в свій день народження Світлана Лобода опублікувала фото з двома дітьми та чоловіком.

На безіменному пальці обранця видно обручку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 18 Окт 2018 в 1:45 PDT

Фото: Прес-служба Світлани Лободи